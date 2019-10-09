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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'na 2 bin kitaplık kütüphane

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İstanbul Havalimanı'na 2 bin kitaplık kütüphane

İstanbul Havalimanı (İGA) Kütüphanesi; Nobel ödüllü eserler, çocuk, yabancı dil, edebiyat kitaplarının aralarında bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak.

Yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nde okurlar, 1350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 11 Ekim'de açılışını yapacağı kütüphane, yoğun yolcu trafiğinin olduğu iç hatlar bağlantı noktasında hizmet verecek.

Yolcular, yurt içindeki uçuşlarında bu kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü'ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim edebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA iş birliğinde hizmet sunacak kütüphane, 06.30-23.30 saatlerinde açık olacak. İGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı kütüphanede, altı Bakanlık personeli görevlendirilecek.

Türkiye'nin prestijli mekanlarından İstanbul Havalimanı'nda okuma kültürüne ilişkin farkındalık oluşturmak isteyen Bakanlık, bu hizmeti ile kitaba kolay ulaşma bilincinin oluşturulmasını ve okuma alışkanlığının artırılarak, vatandaşların kütüphanelere yönlendirilmesini hedefliyor.

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