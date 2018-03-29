İstanbul Film Festivali Arabesk filminin 30.yıl dönümünü %100 arabesk konseriyle kutluyor
37. İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının en tanınmış yapıtlarından birinin yıldönümünü kutluyor: Arabesk, yapımından 30 yıl sonra, yeniden beyazperdede izleyicisiyle buluşuyor! Film gösteriminin ardından ise izleyicileri %100 Arabesk bir konser bekliyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 37.si için geri sayım başladı. Bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara,yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunacak olan
İstanbul Film Festivali, Ertem Eğilmez’in repliklerinden şarkılarına hiç unutulmayan son filmi Arabesk’i yeniden izleyiciyle buluşturuyor.
Ünlü sanatçılar %100 Arabesk konserinde bir araya geliyor
İstanbul Film Festivali izleyicileri Arabesk’i yapımının 30. yılında, özel bir gösterimde yeniden sinemada izleyerek benzersiz bir deneyim yaşayacak. Bu buluşma yalnızca festivale özel ve tekrarı olmayacak bir konsere de ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 9 Nisan 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek olan Arabesk şerefine, Türkiye’de arabesk müziğin en unutulmaz, en çarpıcı isimleri Cahide’de sahneye çıkacak; üstelik sinema dünyasından isimlerle birlikte: Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesk Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu.
Arabesk 30 yıl sonra izleyiciyle buluşuyor
Yeşilçam sinemasının, özellikle güldürüleri ile tanınan, bu alanda pek çok kült filme imza atmış yönetmeni Ertem Eğilmez’in son filmi, başrollerini Müjde Ar ile Şener Şen’in paylaştığı 1988 yapımı Arabesk, yapımının 30. yılında yeniden izleyicilerle buluşuyor. Ertem Eğilmez’in 1980’lerin sonlarında Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Şekerpare ve Milyarder’in ardından 1988’de çektiği son filmi Arabesk birçok repliği on yıllar sonra bile popüler kültürde yerini koruyan, gişe rekorları kıran benzersiz bir film, gerçek bir kült yapıt.
Arabesk’in başrollerinde Şener Şen ve Müjde Ar’a Uğur Yücel, Necati Bilgiç, Üstün Asutay ve Münir Özkul da eşlik ediyor. Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı filmin müzikleri Aysel Gürel ile Atilla Özdemiroğlu’na ait.
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