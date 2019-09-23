İstanbul Fellowship başvuruları sürüyor
Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programının başvuru süreci devam ediyor. Tüm dünyadan yayıncıların İstanbul’da buluşacağı programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu.
67 ÜLKEDEN 319 BAŞVURU YAPILDI
3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 67 ülkeden 319 yayımcı başvurdu. Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar tüm dünyadan yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisine bağlı profesyonellerin buluşacağı programa en çok başvuru sırasıyla Hindistan, Bangladeş, İngiltere, İtalya ve Brezilya’dan geldi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor.
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