İstanbul, dünyaca ünlü ressamlara ev sahipliği yapıyor

Klasik, modern, çağdaş ve minyatür olmak üzere yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarından oluşan 100’e yakın eser, 1 Şubat 2020 Cumartesi günü, Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde Sapphire Residence’ta düzenlenecek sergide, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



GELİRİ ÇOCUKLARA HARCANACAK







Sergiden elde edilecek gelir, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin’in, “Özel gereksinimli” çocuklara yönelik tasarladığı ve ücretsiz özel eğitim verecek olan eğitim kurumunun inşası için harcanacak. Sergi, 1-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Sapphire Residence’ta ziyarete açık olacak.