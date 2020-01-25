İstanbul, dünyaca ünlü ressamlara ev sahipliği yapıyor
İstanbul, aralarında Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin yer alacağı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Klasik, modern, çağdaş ve minyatür olmak üzere yerli ve yabancı sanatçıların çalışmalarından oluşan 100’e yakın eser, 1 Şubat 2020 Cumartesi günü, Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde Sapphire Residence’ta düzenlenecek sergide, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
GELİRİ ÇOCUKLARA HARCANACAK
Sergiden elde edilecek gelir, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin’in, “Özel gereksinimli” çocuklara yönelik tasarladığı ve ücretsiz özel eğitim verecek olan eğitim kurumunun inşası için harcanacak. Sergi, 1-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Sapphire Residence’ta ziyarete açık olacak.
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