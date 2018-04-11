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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.04.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak? İşte 2018 programı

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İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak? İşte 2018 programı

25. İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirile festivalde 250´yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul´un 27 farklı mekânında ağırlayacak. Peki 2018 İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak?

Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50'nin üzerinde konserde, İstanbul'un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak. Peki İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak?

25. İstanbul Caz Festivali’nin 2018 programı Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. 26 Haziran’da başlayacak olan İstanbul Caz Festivali, "Parklarda Caz" konserleri, "Gece Gezmesi" ve "Çocukça Bir Gün" başlıklı etkinliklerin de yapılacağı 17 Temmuz'da sona erecek. Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50'nin üzerinde konserde, İstanbul'un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak.

KİMLER SAHNE ALACAK?

Çok sayıda yabancı müzisyeni de ağırlanacağı İstanbul Caz Festivalinde; Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot 27 Haziran'da, Benjamin Clementine 5 Temmuz'da, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ve Bad Seeds 10 Temmuz'da, Caro Emerald 12 Temmuz'da, Robert Plant ve The Sensational Space Shifters 17 Temmuz'da, Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter 29 Haziran'da, Kurt Elling Quintet ve Marquis Hill 6 Temmuz'da, Avishai Cohen 3 Temmuz'da, The Fred Hersch Trio 11 Temmuz'da, Fabrizio Bosso Quartet, Massimo Manzi Trio ve Elif Çağlar ise 2 Temmuz'da sahne alacak.

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