İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak? İşte 2018 programı
25. İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirile festivalde 250´yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul´un 27 farklı mekânında ağırlayacak. Peki 2018 İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak?
Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50'nin üzerinde konserde, İstanbul'un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak. Peki İstanbul Caz Festivali ne zaman, kimler sahne alacak?
25. İstanbul Caz Festivali’nin 2018 programı Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. 26 Haziran’da başlayacak olan İstanbul Caz Festivali, "Parklarda Caz" konserleri, "Gece Gezmesi" ve "Çocukça Bir Gün" başlıklı etkinliklerin de yapılacağı 17 Temmuz'da sona erecek. Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 50'nin üzerinde konserde, İstanbul'un 27 farklı mekanında sanatseverlerle bir araya getirecek festival kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan mülteciler de bir konserde ağırlanacak.
KİMLER SAHNE ALACAK?
Çok sayıda yabancı müzisyeni de ağırlanacağı İstanbul Caz Festivalinde; Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot 27 Haziran'da, Benjamin Clementine 5 Temmuz'da, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ve Bad Seeds 10 Temmuz'da, Caro Emerald 12 Temmuz'da, Robert Plant ve The Sensational Space Shifters 17 Temmuz'da, Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter 29 Haziran'da, Kurt Elling Quintet ve Marquis Hill 6 Temmuz'da, Avishai Cohen 3 Temmuz'da, The Fred Hersch Trio 11 Temmuz'da, Fabrizio Bosso Quartet, Massimo Manzi Trio ve Elif Çağlar ise 2 Temmuz'da sahne alacak.
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