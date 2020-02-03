İspanyol sanatçı Monica Molina İstanbul'a geliyor

Başarılı sanatçı, 28 Şubat'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sevilen şarkılarını yorumlayacak. "Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca " adlı albümlere imza atan sanatçı, "Autorretrato” isimli 6. albümünün kapak çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirmiş ve albüm röportajlarında "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık." ifadelerini kullanmıştı.



Müzik albümlerinin yanı sıra 20'ye yakın yapımda rol alan Monica Molina, Oscar Wilde'dan uyarlanan bir tiyatro oyununda da sahne aldı.



