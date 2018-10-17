İspanya’da birinci
Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı ‘Sonsuz Aşk’, İspanya’da yayınlandı. Film yayınlandığı gün zirveye yerleşti.
AHMET Katıksız’ın hem yönetmeliğini yaptığı hem de senaryosunu Deniz Akçay ile birlikte kaleme aldığı “Sonsuz Aşk” filmi, İspanya’da yayınlandı. Başrollerini Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı yapım, yayınlandığı gün 2 milyon 157 bin izleyiciye ulaştı. Yüzde 16.1 reyting alan “Sonsuz Aşk” günün en çok izlenen yapımı oldu. TAFF’ın yapımcılığını üstlendiği film, 24 Mart 2017’de Türkiye’de vizyona girmişti. Film gişede de başarı elde etmişti.
Aşk öyküsü
Başrollerini Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı ‘Sonsuz Aşk’ Zeynep ile genç ve başarılı cerrah Can’ın aşk öyküsünü konu
alıyor.
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