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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Keyif
11.03.2019 - 14:24, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°smet Özel kimdir?

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Ä°smet Özel kimdir?

Åžair ve yazar Ä°smet Ã–zel, kalp krizi geÃ§irdi. KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'Kalp krizi sonucu CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Koroner YoÄŸun BakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan Åžair Ä°smet Ã–zelâ€™e Mevladan acil ÅŸifalar diliyorum' ifadelerine yer verdi. Peki, Ä°smet Ã–zel kimdir?

ÃœnlÃ¼ ÅŸair ve yazar Ä°smet Ã–zel kalp krizi geÃ§irdi. KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k 74 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸairin kalp krizi geÃ§irdiÄŸini Twitter hesabÄ±ndan duyurdu.
KÄ±nÄ±kâ€™Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± ardÄ±ndan Ä°smet Ã–zelâ€™in hayatÄ±na iliÅŸkin bilgiler de merak konusu oldu. Ä°ÅŸte, Ä°smet Ã–zelâ€™in hayatÄ±na dair bilgiler...

TÃ¼rk ÅŸair ve yazar Ä°smet Ã–zel, 19 EylÃ¼l 1944 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. Bir sÃ¼re Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi'nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼kten sonra, Hacettepe Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi FransÄ±z Dili ve EdebiyatÄ±â€™ndan mezun oldu.

8 yÄ±l Devlet KonservatuvarÄ±â€™nda FransÄ±zca okutmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Ataol BehramoÄŸlu'yla birlikte HalkÄ±n DostlarÄ± dergisini kurdu ve yÃ¶netti. 1963â€™ten itibaren ÅŸiirleri yayÄ±mlanmaya baÅŸladÄ±. 1974â€™te dÃ¼ÅŸÃ¼nsel ve ruhsal bir deÄŸiÅŸim yaÅŸayarak yazÄ± hayatÄ±na Ä°slami dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã§erÃ§evesinde devam etti. Uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli gazetelerde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2005â€™te TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi deneme ve Ã¼stÃ¼n hizmet Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. 9 ÅŸiir, 22 deneme, sÃ¶yleÅŸi, mektup ve 5 Ã§eviri kitabÄ±na imza attÄ±.
1978 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ÃœÃ§ Mesele (Teknik, Medeniyet, YabancÄ±laÅŸma) en Ã¶nemli kitaplarÄ±ndan biridir. 2007 yÄ±lÄ±nda kurulan Ä°stiklal MarÅŸÄ± DerneÄŸi'nin kurucusudur. Ä°stiklal MarÅŸÄ± DerneÄŸi fahri genel baÅŸkanÄ±dÄ±r.

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Ä°smet Ã–zel kimdir

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