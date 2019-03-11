Ä°smet Özel kimdir?
Åžair ve yazar Ä°smet Ã–zel, kalp krizi geÃ§irdi. KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 'Kalp krizi sonucu CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Koroner YoÄŸun BakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan Åžair Ä°smet Ã–zelâ€™e Mevladan acil ÅŸifalar diliyorum' ifadelerine yer verdi. Peki, Ä°smet Ã–zel kimdir?
ÃœnlÃ¼ ÅŸair ve yazar Ä°smet Ã–zel kalp krizi geÃ§irdi. KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k 74 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸairin kalp krizi geÃ§irdiÄŸini Twitter hesabÄ±ndan duyurdu.
KÄ±nÄ±kâ€™Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± ardÄ±ndan Ä°smet Ã–zelâ€™in hayatÄ±na iliÅŸkin bilgiler de merak konusu oldu. Ä°ÅŸte, Ä°smet Ã–zelâ€™in hayatÄ±na dair bilgiler...
TÃ¼rk ÅŸair ve yazar Ä°smet Ã–zel, 19 EylÃ¼l 1944 tarihinde dÃ¼nyaya geldi. Bir sÃ¼re Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi'nde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼kten sonra, Hacettepe Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi FransÄ±z Dili ve EdebiyatÄ±â€™ndan mezun oldu.
8 yÄ±l Devlet KonservatuvarÄ±â€™nda FransÄ±zca okutmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Ataol BehramoÄŸlu'yla birlikte HalkÄ±n DostlarÄ± dergisini kurdu ve yÃ¶netti. 1963â€™ten itibaren ÅŸiirleri yayÄ±mlanmaya baÅŸladÄ±. 1974â€™te dÃ¼ÅŸÃ¼nsel ve ruhsal bir deÄŸiÅŸim yaÅŸayarak yazÄ± hayatÄ±na Ä°slami dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã§erÃ§evesinde devam etti. Uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli gazetelerde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2005â€™te TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi deneme ve Ã¼stÃ¼n hizmet Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. 9 ÅŸiir, 22 deneme, sÃ¶yleÅŸi, mektup ve 5 Ã§eviri kitabÄ±na imza attÄ±.
1978 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ÃœÃ§ Mesele (Teknik, Medeniyet, YabancÄ±laÅŸma) en Ã¶nemli kitaplarÄ±ndan biridir. 2007 yÄ±lÄ±nda kurulan Ä°stiklal MarÅŸÄ± DerneÄŸi'nin kurucusudur. Ä°stiklal MarÅŸÄ± DerneÄŸi fahri genel baÅŸkanÄ±dÄ±r.
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