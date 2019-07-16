İsmail YK’dan çikolata sürprizi
İsmail YK doğum gününde sürpriz yaptı, yeni şarkısı “Çikolatam”ı sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Genç kadının annesinin telefonda İsmail YK’ya “Benim kızımın evlilik çağı daha gelmedi, henüz 29 yaşında. Hangi öküzün kafasını yaşıyorsun!” diye çıkıştığı sahneyle başlayan klip büyük ilgi gördü.
Aranjesine İsmail YK’nın yeğeni TaneryMusix’in imza attığı hareketli şarkı, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlere sunuldu.
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