Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi
Islak kek, her yaş grubundan kişi tarafından severek tüketilen, beş çaylarının vazgeçilmezi haline gelen pratik ve oldukça lezzetli bir tatlı. Bu enfes tatlının nasıl yapıldığı ise son günlerde merak konusu oldu. Peki, ıslak kek nasıl yapılır?
Kakaonun en çok yakıştığı tatlılardan biri de hiç kuşkusuz ıslak kekler. Kakaolu ıslak kek tarifinde hemen hemen her evde ve el altında bulunan malzemeler yer alıyor. Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz, ansızın bastıran tatlı krizlerinizi giderebileceğiniz, beş çaylarınızın yanında güzel sunum sağlayabileceğiniz lezzetli bir ıslak kek yapmaya hazır mısınız? İşte, enfes ıslak kek tarifi...
MALZEMELER
1 3/4 bardak un
2 su bardağı beyaz şeker
3/4 fincan kakao
1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
3/4 çay kaşığı tuz
2 büyük yumurta
1 fincan süt
1/2 bardak tereyağı erimiş
1 paket vanilya
1,5 su bardağı süt
YAPILIŞI
Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla karıştırın Bu karışımın üzerine süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın. Sıvı harca elenmiş un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını kabın içine aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın. Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ekleyip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin. Sosunu sünger gibi çeken ıslak keki dilimledikten sonra süsleme işlemine geçin. Sunum aşamasında hindistan cevizi, fındık veya antep fıstığını da süsleme için seçebilir. Yaz aylarında dondurma ile birlikte ikram edebileceğiniz harika lezzet hazır...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle