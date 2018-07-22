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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Keyif
22.07.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi

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Islak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi

Islak kek, her yaş grubundan kişi tarafından severek tüketilen, beş çaylarının vazgeçilmezi haline gelen pratik ve oldukça lezzetli bir tatlı. Bu enfes tatlının nasıl yapıldığı ise son günlerde merak konusu oldu. Peki, ıslak kek nasıl yapılır?

Kakaonun en çok yakıştığı tatlılardan biri de hiç kuşkusuz ıslak kekler. Kakaolu ıslak kek tarifinde hemen hemen her evde ve el altında bulunan malzemeler yer alıyor. Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz, ansızın bastıran tatlı krizlerinizi giderebileceğiniz, beş çaylarınızın yanında güzel sunum sağlayabileceğiniz lezzetli bir ıslak kek yapmaya hazır mısınız? İşte, enfes ıslak kek tarifi...

MALZEMELER

1 3/4 bardak un

2 su bardağı beyaz şeker

3/4 fincan kakao

1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

3/4 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

1 fincan süt

1/2 bardak tereyağı erimiş

1 paket vanilya

1,5 su bardağı süt

YAPILIŞI

Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla karıştırın Bu karışımın üzerine süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın. Sıvı harca elenmiş un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını kabın içine aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın. Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ekleyip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin. Sosunu sünger gibi çeken ıslak keki dilimledikten sonra süsleme işlemine geçin. Sunum aşamasında hindistan cevizi, fındık veya antep fıstığını da süsleme için seçebilir. Yaz aylarında dondurma ile birlikte ikram edebileceğiniz harika lezzet hazır...

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