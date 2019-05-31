İskoçya’da yarışacak
Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı “Muse - Bir Esin Perisi Davası”, İskoçya’da düzenlenen Edinburg Fringe Festivali’nde yarışacak.
Tek kişilik oyun, festivalin prestijli mekânlarından Zoo Venues’de 2-10 Ağustos günleri arasında 9 kez sahnelenecek. Festivalde Atasoy, “en iyi kadın oyuncu”, “en iyi oyun” ve “en iyi metin yazarı” olmak üzere 3 dalda ödül için yarışacak. Yeni sezonda İstanbul prömiyerini yapacak oyunun dünya ve Türkiye sahnelerindeki yolculuğu devam edecek.
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