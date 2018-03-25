İsimleri evlerde yaşayacak
Minik Kalpler Derneği (Mika-Der), Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde rehabilitasyon merkezi açtı. Cuma günü yapılan açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.
Tekirdağ Kapaklı’da Mika-Der Çocuk Destek (Rehabilitasyon) Merkezi, geçen cuma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katıldığı bir törenle açıldı. Merkezdeki 5 villaya bağışçıların ve destekçilerin ismi verildi.
İki villada Kenan Doğulu ve geçen yılın fenomen TV dizisi “İçerde”nin isimleri yazıldı. Projeye destek vermek için iki kez konser veren Kenan Doğulu programı nedeniyle merkezin açılışına katılamadı. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde Tekirdağ’a giderek merkezi ziyaret edeceğini söyledi.
Yine geçen yıl Mika-Der, bu merkez için Ay Yapım, “İçerde” dizisi ve Show TV ile “Minik Kalpler İçerde” adında proje yürüttü. Tüm oyuncuların katıldığı bu uzun soluklu çalışmada elde edilen kaynak da merkeze aktarıldı.
Tekirdağ Kapaklı’daki merkezde Aile ve Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü korumasında olan 13-18 yaş aralığındaki sorunlu gençler rehabite edilecek ve hayata kazandırılacak.
Nesrin Ercan - Arzu Sabancı - Fatma Betül Sayan Kaya - Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan
Kenan Doğulu, destek konserinde Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan’a yaptığı çalışmalar için böyle teşekkür etmişti.
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