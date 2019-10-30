İntizar sessizliğini bozdu
İntizar söz ve bestesi kendisine ait olan “Konu Sen Olunca” adlı şarkısına çektiği klibini 3 ay gecikmeli olarak yayınladı.
Klip montaj aşamasındayken annesi Cemile Arslan'ı kaybeden İntizar, klibinin yayınlanmasını ertelemişti. "Konu Sen Olunca” şarkısının aranjesini Selim Çaldıran yaparken yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturdu.
Poll Production etiketiyle çıkan şarkı yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen klipler arasında yerini aldı. İntizar “Bu şarkının benim için çok anlamı ve önemi var.Kısa sürede beğenilmesi ve izlenmesi beni çok mutlu etti. Müzikseverlere çok yakında sürprizlerim olacak yeni bestelerim ve sürpriz isimlere verdiğim şarkılarla yine çok konuşulacak işlere imza attığıma inanıyorum,şimdiden müjdeyi vereyim “dedi.
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