İnsan ruhuna dair
Hiç kimseye söyleyemediklerinizi kime söylersiniz? Kendinize değil mi? Ama bazen bu bile mümkün olmaz. İnsan bazen kendine bile söyleyemez bazı şeyleri. Peki bunun bir çaresi var mı?
İşte klinik psikolog Esra Ezmeci, yeni romanı Süt Lekesi'nde bu konuyu masaya yatırıyor.
Bir yara mıdır bu leke, bir nişan mıdır yoksa? Masum, saf ve temiz olarak dünyaya gözlerini açan insanoğlu, neden bu dünyayı yaşanmaz kıldı? İnsan kötülükle mi doğar, sonra mı kötü olur? Bir bebek, başka bebeği gördüğünde neden rahatsız olur, neden onu tırmalar, canını yakar? Ezmeci romanında bu ilginç ve derin sorulara da yanıt arıyor.
Süt Lekesi, kimseye söylemediklerimize, yalnızken kendimize bile fısıldayamadıklarımıza, aklımızdan bile geçiremediklerimize ışık tutuyor. Kitap, Destek Yayınları tarafından okura sunuluyor.
Esra Ezmeci kimdir?
İstanbul doğumlu olan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halka İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü birinciikle bitirdi.
İstanbul Arel Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji doktorasına başladı. Şu an halen klinik psikoloji doktora eğitimine devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle