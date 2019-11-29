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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

"Ink Dark Moon"un prömiyeri yapıldı

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"Ink Dark Moon"un prömiyeri yapıldı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), şef Diego Matheuz yönetiminde müzikseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde "Ink Dark Moon" başlıklı gitar konçertosunun Türkiye prömiyeri de gerçekleşti.

Orkestraya eşlik eden Karadağlı başarılı gitarist Milos Karadaglic, BBC Senfoni ile BİFO siparişi olan eseri Joby Talbot'nun kendisi için bestelediğini belirterek, "Müzikal olarak benim için çok şey ifade ediyor. Joby ile çalışmak inanılmaz derecede yoğun ve eğlenceliydi. Yeni ve çok heyecan verici bir şey yarattı. Yıllarca yaşayacak bir konsere sahip olmak istedim. İnanılmaz derecede atmosferik, hareketli ve güzel buluyorum. BBC Senfonisi ile bu parçanın ortak çalıştırılmasından dolayı BİFO'ya minnettarım. Ayrıca orkestra ve orkestra şefi Diego Matheuz ile çalışmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Karadaglic, müziğin dünyanın evrensel dili olduğuna işaret ederek, gelecek planlarına dair, "Talbot konçertosu ile yeni bir CD projesi, Kuzey Amerika ve Asya turu ve çeşitli oda müziği projeleri gibi bekleyen çok sayıda proje var. Hayatım, bir yerden diğerine, yeni bir deneyimden diğerine sürekli hareket halinde. Bazen çok yorucu olabiliyor ama ben bunu seviyorum. Müzik böyle bir hediyedir." diye konuştu.

İstanbul'u ilk kez 2012'de ziyaret ettiğinde şehrin insanlarına aşık olduğunu dile getiren sanatçı, "Kültürel çeşitlilik ve tarihin bir sonucu olarak, Türkiye'de yaratılan enerji sarhoş edici. Türk halkı inanılmaz derecede sıcak ve misafirperver. Balkanlardan gelmiş biri olarak, burada kendimi evimde gibi hissettiren çok şey var. Burada olmayı seviyorum. Bu çok özel." değerlendirmesinde bulundu.
Konserde ayrıca Rus besteci Dmitriy Şostakoviç'in "Festive Uvertürü" ile "5. Senfoni, Re minör, Op. 47" eserleri yorumlandı.




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