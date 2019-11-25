İngiltere’de kampa girdi
“Dokuz Ay On Gün” kitabı İngilizce’ye çevrilen Almula Merter, yeni projeleri için kolları sıvadı.
Üç farklı proje üzerinde çalışan sanatçı İngiltere’de kampa girdi. Yeni romanını yazmaya başlayan Merter, eseri 2020’nin ocak ayında edebiyat tutkunlarıyla buluşturacak. Sanatçı, kadınlara yönelik bir gündüz kuşağı programıyla ekranda da boy gösterecek. Almula Merter, tek kişilik güldürü türündeki tiyatro oyununu da önümüzdeki şubat ayında sahnelemeye başlayacak.
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