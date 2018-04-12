İnek Şaban rolü için 835 kişi arasından seçildi
BKM Tiyatro bünyesinde, Murat Karasu yönetiminde, BKM Sahnede tiyatro severlerle buluşan “Hababam Sınıfı”nın İnek Şaban’ı, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu 21 yaşındaki genç oyuncu Ekin Bucan Şimşek, canlandırdığı karakterle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Ekin Bucan Şimşek, ‘‘Herkesin sevdiği kült bir karakter olan İnek Şaban’ı oynamak beni çok korkuttu ama aynı zamanda gururlandırdı. Hem tiyatro sahnesinde, hem beyaz perde de usta oyuncuların oynadığı, onlarla bütünleşmiş bir rolü oynamak benim için bir rüya gibiydi. Ama nasıl bunun altından kalkacağım diye biraz korktum. Üzerine titizlikle günlerce yönetmenimizle ve usta oyuncu abilerimle çalıştık. Gelen tepkiler çok olumlu oldu. BKM Tiyatroya ve yönetmenimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Hababam Sınıfı sıralarını dolduracak öğrenci rolleri için, aylar öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya cevap veren ve 835 kişi arasından seçilerek İnek Şaban karakterini oynayan Ekin Bucak Şimşek, sahnede yaptığı sihirbazlık, oyunculuğu ve yeteneğiyle büyük beğeni topladı.
Oyunun yönetmeni Murat Karasu ve oyuncuları Celal Tak ve Caner Alkaya tarafından Rıfat Ilgaz’ın 4 kitabından orijinaline sadık kalınarak oyunlaştırılan ve tiyatro sahnesine taşınan “Hababam Sınıfı”nın sıralarını 12 yetenekli genç oyuncu doldururken, diğer başrolleri Sezai Altekin, Salih Kalyon, Nuri Gökaşan, Beyti Engin, Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldı gibi usta oyuncular paylaşıyor.
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