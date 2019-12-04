imPerfect Dancers Company, İstanbul'a geliyor
Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu imPerfect Dancers Company, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Topluluk, Lady Macbeth adlı gösteriyi 13 Aralık gecesi CRR Konser Salonu’nda sahneleyecek.
2009 yılında İtalya’da kurulan topluluk, Walter Matteini ve Ina Broeckx’in sanat direktörlüğünü ile repertuvarını genişleterek, izleyenleri hassas ve güçlü performanslarıyla ve cüretkar sanatsal seçimleriyle kendilerine hayran bırakarak, yaratıcılığını tekrar tekrar kanıtladı. Bu süreçte, uluslararası tanınırlık kazanarak sanat dünyasındaki hak ettiği yerini sağlamlaştırdı.
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