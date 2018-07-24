"İlle de sen" e klip çekti
"Tanrım" adlı şarkısı klipsiz Youtube'ta 100 milyon kez dinlenen Ersan Er şimdi de "İlle de Sen" adlı şarkısına klip çekti.
2016 yılında seslendirdiği ''Tanrım'' şarkısı klipsiz Youtube'ta 100 milyon rakamını geçerek büyük dikkat çeken Ersan Er, "İlle de Sen" adlı şarkısına klip çekti. Düzenlemesi Eyüp Gündüz'e sözleri Murat Kılıç müziği ise Dündar Yeşiltoprak'a ait olan ''İlle de Sen'' şarkısının klip çekimleri
Kadıköy'de deniz manzaralı bir otelde 16 saat tamamlandı.
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