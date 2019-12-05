İlk tebrik Demet Akalın'dan
'Rivayet' şarkısıyla tanınan genç popçu Yılmaz Taner, "TANIDIK" isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.
Sözü ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Gökhan Holat'a ait olan şarkının klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.
Yılmaz Taner'in şarkısı çıkar çıkmaz, ilk paylaşan Demet Akalın oldu. Klibi Instagram hesabının ana sayfasından yayınlayan Akalın, "Dağlayan şarkılar da çıkıyor" notunu düştü. Yılmaz Taner, Akalın'ın paylaşımına "Demet Hanım acaba bir gün benim de şarkımı paylaşır mı diye düşünmedim desem yalan olur. Çok mutluyum" diyerek ünlü sanatçıya teşekkür etti.
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