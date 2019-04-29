İlk single
İlk çıkışını Rafet El Roman ile birlikte seslendirdikleri ve sadece üç ay içinde 140 milyon izlenmeye ulaşan "Unuturum Elbet" şarkısıyla yapan Derya Ürkmez bu kez de ilk single çalışmasını gerçekleştirdi.
Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Derya Ürkmez, yeni şarkısı Ay Tutulmadan ile müzik hayatına devam ediyor. İlk çıkışını Rafet El Roman ile birlikte seslendirdikleri Unuturum Elbet şarkısıyla yapan Derya Ürkmez, büyük beğeni toplamıştı.
Müziği evrensel bir dil olarak kullanıp oryantal tınıları soul tarzıyla başarıyla birleştiren Derya Ürkmez‘ in prodüktörlüğünü Rafet El Roman'ın yaptığı sözlerini Bilal Çakar ile beraber yazdığı bestesi Malik Quality ve düzenlemesi Steffen Müller imzalı şarkısı Ay Tutulmadan müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
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