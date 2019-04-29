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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

İlk konserini doğduğu semtte verdi

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İlk konserini doğduğu semtte verdi

Sesi ve görüntüsüyle Ahmet Kaya’ya benzetilen, özgün müzik yorumcusu Özgür Tüzer ilk konserini doğup büyüdüğü semt olan İstanbul Sultangazi’de verdi. Profesyonelliğe adım attığı ilk konserini yıllarını geçirdiği Sultangazi’de önceki gün gerçekleştiren Özgür Tüzer’e gençler büyük ilgi gösterdi.

ÇOCUK İSTİMARINA ŞARKILI TEPKİ
Karaoke Café’deki ilk konserinde gençlere seslenen Özgür Tüzer, performansıyla göz doldurdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Tüzer, son dönemlerde giderek artan ve toplumda büyük infial yaratan çocuk istismarına da sanatçı olarak tepki göstermekten geri kalmadı. Özgür Tüzer, “Bir Minik Kız Çocuğu” şarkısını yorumlayarak, “Çocuklara uzanan elleri, istismarları lanetliyorum” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA’DA PATLADI
Söylediği şarkılarla sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan Tüzer, şöhret basamaklarını bu sayede tırmanmaya başlamıştı. Sevenleri tarafından Ahmet Kaya’ya benzetilen Özgür Tüzer, istek üzerine konser performansı boyuncu sık sık Ahmet Kaya’nın dillere dolanan şarkılarını söyledi. Genç hayranları Tüzer’in sahne performansını sosyal medyada paylaşmaktan da geri kalmadı. Sevilen yorumcu konserinin sonunda dinleyicilerine albüm müjdesi verdi. Özgür Tüzer ilk albümünün Mayıs ortasında çıkacağını dile getirdi.

 

 

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