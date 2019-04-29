İlk konserini doğduğu semtte verdi
Sesi ve görüntüsüyle Ahmet Kaya’ya benzetilen, özgün müzik yorumcusu Özgür Tüzer ilk konserini doğup büyüdüğü semt olan İstanbul Sultangazi’de verdi. Profesyonelliğe adım attığı ilk konserini yıllarını geçirdiği Sultangazi’de önceki gün gerçekleştiren Özgür Tüzer’e gençler büyük ilgi gösterdi.
ÇOCUK İSTİMARINA ŞARKILI TEPKİ
Karaoke Café’deki ilk konserinde gençlere seslenen Özgür Tüzer, performansıyla göz doldurdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Tüzer, son dönemlerde giderek artan ve toplumda büyük infial yaratan çocuk istismarına da sanatçı olarak tepki göstermekten geri kalmadı. Özgür Tüzer, “Bir Minik Kız Çocuğu” şarkısını yorumlayarak, “Çocuklara uzanan elleri, istismarları lanetliyorum” ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYA’DA PATLADI
Söylediği şarkılarla sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan Tüzer, şöhret basamaklarını bu sayede tırmanmaya başlamıştı. Sevenleri tarafından Ahmet Kaya’ya benzetilen Özgür Tüzer, istek üzerine konser performansı boyuncu sık sık Ahmet Kaya’nın dillere dolanan şarkılarını söyledi. Genç hayranları Tüzer’in sahne performansını sosyal medyada paylaşmaktan da geri kalmadı. Sevilen yorumcu konserinin sonunda dinleyicilerine albüm müjdesi verdi. Özgür Tüzer ilk albümünün Mayıs ortasında çıkacağını dile getirdi.
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