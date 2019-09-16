İlk kez Harbiye’de
Cem Adrian, önceki akşam BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi.
Konserine “Ben Seni Çok Sevdim” şarkısı ile başlayan Adrian, sahnesine 6 müzisyeni de konuk etti. Adrian; Halil Sezai, Derya Köroğlu, Gökhan Kılıç, Ahmet Aslan, Gazapizm ve Aylin Aslım ile düet yaptı.
“Bana Bir Masal Anlat” ve “Çember” şarkılarını birlikte söyleyen Cem Adrian ve Derya Köroğlu büyük alkış aldı.
“Yarim Derdini Ver Bana”, “Kirpiğin Kaşına” ve “Minnet Eylemem” şarkılarını Cem Adrian, Ahmet Aslan ile birlikte söyledi.
Cem Adrian, Gökhan Kılıç ile “Öf Öf” ve “Dam Üstüne Çul Serer” şarkılarını seslendirdi.
Konserin sonlarında Aylin Aslım’ı da sahnesine konuk eden Cem Adrian “Herkes Gider mi?” şarkısını Aylin Aslım ile birlikte tekrar söyledi.
Gazapizm de Cem Adrian’ın konserinde sahneye çıktı.
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