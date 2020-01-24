İlk kez canlı

‘Red Bull Sunar: New York’ta bir analog’ isimli davette grup, şarkıyı ilk kez canlı seslendirdi. Geceye Selin Şekerci, Derya Karadaş, Niyazi Erdoğan, Anıl Berk Baki gibi isimler katıldı. Analog olarak kaydedilen “Kazılı Kuyum”un sınırlı sayıdaki plakları, bugün tüm müzik marketlerde satışta.



Ayşe Özyılmazel



Selin Şekerci