Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:17,
İlk kez canlı
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydettikleri yeni single’ları “Kazılı Kuyum”u önceki gün Babylon’daki özel bir davetle tanıttı.
‘Red Bull Sunar: New York’ta bir analog’ isimli davette grup, şarkıyı ilk kez canlı seslendirdi. Geceye Selin Şekerci, Derya Karadaş, Niyazi Erdoğan, Anıl Berk Baki gibi isimler katıldı. Analog olarak kaydedilen “Kazılı Kuyum”un sınırlı sayıdaki plakları, bugün tüm müzik marketlerde satışta.
Ayşe Özyılmazel
Selin Şekerci
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle