İlk gösterim Venedik'te
Emre Yeksan dünya promiyerini geçen yıl 32.Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nda yapan ilk filmi Körfez'in ardından çektiği Yuva'yı tamamladı.
Venedik Bienali kapsamında düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College- Cinema'nın 2017-18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri olan Yuva'nın çekimleri İğneada'da yapıldı.
Ormanda yaşayan bir adamın öyküsünü anlatan filmin promiyeri 75'inci Venedik Film Festivali'nde yapılacak.
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