İlk gösterim Toronto'da
Natalie Portman'ın bir astronotu canlandırdığı Lucy in the Sky filminin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali'nde yapıldı.
Gösterime filmin önemli rollerini paylaşan Natalie Portman, Jon Hamm, Zazie Beetz'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Lucy in the Sky, bir görev sonrası dünyaya dönen ve meslektaşıyla bir ilişkiye başlayan evli bir astronotun öyküsü üzerine kurulu.
Bilim-kurgu ve drama türlerini harmanlayan film, uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen astronotların gerçeklik algısını kaybetmeleri konusuna odaklanıyor.
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