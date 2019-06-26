İlk görüntüler
Yönetmen Özer Feyzioğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi olan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri İstanbul’da sürüyor. Hazırlık aşamasında yaptığı antrenmanlar ve uyguladığı özel beslenme programıyla Naim Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen oyuncu Hayat Van Eck’in Londra Oteli’ndeki set gününden kareleri paylaşıldı.
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” yani NAİM’in çekimleri İstanbul’da sürüyor, Bulgaristan, Azerbaycan, Melbourne, New York ve Moskova’da devam edecek. Süleymanoğlu’nun hayatındaki pek çok unutulmazı çocukluğundan itibaren konu alan film sadece bir sporcunun hayatını anlatmakla kalmıyor, 1970’li yıllardan itibaren Türkiye ve Bulgaristan’dan başlayarak nefes nefese yaşanan geçmişe de ışık tutuyor.
Benzerlik Şaşırttı
Efsanevi sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anılarından derlediği kitabından yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan filmde, üstü üste kırdığı rekorlar ve aldığı sayısız madalya ile uluslararası otoriteler tarafından “Yüzyılın En Güçlü Sporcusu” olarak anılan Naim Süleymanoğlu’nu oynayan Hayat Van Eck’in setten ilk görüntüleri paylaşıldı. Londra Oteli’nde gerçekleşen çekimde genç oyuncuyu görenler benzerlik karşısında çok şaşırdılar.
25 Ekim 2019’da vizyona girecek NAİM filminin oyuncu kadrosunda Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğiz. Gürkan Uygun ise Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor.
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