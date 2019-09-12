İlk gecesinde Kürşat Başar ve Jale’yi ağırladı
Kalamış Performans Sahnesi, ilk gecesinde sahnede Kürşat Başar ve Jale’yi ağırladı. İkili performansıyla büyük beğeni toplarken, Hayko, Yeliz ve Yonca Evcimik de sahneye konuk olarak şarkılarıyla geceye renk kattı.
Genel sanat yönetmenliğini Yonca Evcimik’in üstlendiği mekanın ilk gecesinde ünlü isimler de hazır bulundu.
Neslihan Yeldan, Akasya Aslıtürkmen, Gülay Afşar, Yeliz, Hayko, Uğurkan Erez, Elif Karlı, Hakan Eren, Yasemin Şefik, Nurcan Kuzucan ve Gülgün Çavuşoğlu geceye katılan tanınmış simalardı.
Bedri Usta ve Akın Baygın’ın ortaklığında açılan mekan, kış sezon boyunca birbirinden ünlü isimleri Anadolu yakası seyircisiyle buluşturacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle