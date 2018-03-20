İlk filmin açılışını ikiye katladı
2011 yılında vizyona giren 'Kaybedenler Kulübü' filminin açılış gişesini ikiye katlayan 'Kaybedenler Kulübü Yolda' adından söz ettirmeye devam ediyor.
Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın başrolde yer aldığı 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filmi ilk üç günde 158.901 kişi tarafından izlendi.
Box Office Türkiye verilerine göre; Mart 2011'de vizyona giren 'Kaybedenler Kulübü'nün devamı olan 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filmi 437 salonda gösterime girdi. Film ilk üç günde (cuma, cumartesi, pazar) 158 bin 901 kişi tarafından izlendi.
Cesur sahneleri ile dikkati çeken filmin açılış hasılatı 2 milyon 148 bin 577 TL oldu.
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