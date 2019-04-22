İbo'dan destek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

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Genç şarkıcı Adnan Orhan, ilk albümü ‘Senin Adın Aşk’ı BYM Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

 Adnan Orhan, albümünün ilk klibini Yıldız Tilbe’nin ‘Emi’ şarkısına çekti. İlk kez bir erkek tarafından seslendirilen ‘Eminin klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde İstanbul’un Karaköy, Haliç, Galata, Nişantaşı gibi farklı semtlerinde iki günde çekildi.  Orhan; "Albümdeki her şarkı için özenle hazırlandık. Ama büyük bir Yıldız Tilbe hayranı olarak çıkış şarkısı olarak ‘Emi’ yi seçtim." dedi.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan yetenekli şarkıcı, 2008 yılında katıldığı Popstar Alaturka ve 2015 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmalarındaki performansıyla isminden sıkça söz ettirmişti.

İbrahim Tatlıses'ten Destek

İbrahim Tatlıses, genç şarkıcıya destek verdi. Albümdeki şarkıları dinleyen Tatlıses, genç şarkıcıya tam not verdi.

 



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