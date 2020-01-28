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Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek

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İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek

İlhan Şeşen, 14 Şubat Cuma gecesi, Sevgililer Günü'nde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç duyulmamış şekilde sevgililer için seslendirecek.

 

 

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