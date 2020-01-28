İlhan Şeşen sevgililer için söyleyecek

'Rüzgar', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Ankaradan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' gibi unutulmaz aşk şarkılarının sahibi olan İlhan Şeşen, bu özel gecede kendisine eşlik edecek olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile şarkılarını bugüne dek hiç duyulmamış şekilde sevgililer için seslendirecek.