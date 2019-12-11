MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİkinci kitabı Yanılgı
GeriKeyif İkinci kitabı Yanılgı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
11.12.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

İkinci kitabı Yanılgı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkinci kitabı Yanılgı

Araştırmacı yazar Muhammed Serkan Gül'ün ikinci kitabı Yanılgı yayınlandı.

İlk kitabı "Sabret Şükret Seyret" 3 baskı yapan Gül, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini, tüm dünyada giderek artan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet,haksızlıklar,savaşlar ve ekonomik sarsıntılara dikkat çekmek için bu kitabı yazdığı söylüyor.

35 yaşındaki Muhammed Serkan Gül, ihtiyaç sahipleri ile yardımlaşma,paylaşma ve kardeşlik bağını geliştirmek için SÜMBÜL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İkinci kitabı Yanılgı



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle