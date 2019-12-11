İkinci kitabı Yanılgı

İlk kitabı "Sabret Şükret Seyret" 3 baskı yapan Gül, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini, tüm dünyada giderek artan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet,haksızlıklar,savaşlar ve ekonomik sarsıntılara dikkat çekmek için bu kitabı yazdığı söylüyor.

35 yaşındaki Muhammed Serkan Gül, ihtiyaç sahipleri ile yardımlaşma,paylaşma ve kardeşlik bağını geliştirmek için SÜMBÜL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.







