İki yıldır yalnızım
Serhat Kılıç, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu “Hadi Be” programına konuk oldu.
Şu sıralar “Söz” dizisinde canlandırdığı Çolak karakteriyle adından söz ettiren oyuncu, interaktif yayın sırasında özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. Kılıç, Ankara’da açtığı konservatuvarın yarattığı yoğunluktan dolayı iki yıldır yalnız olduğunu söyledi: “Müthiş bir konservatuvar açtık. Her şeyimi de tiyatroya yatırdım. İki yıl önce o okulu açtığımdan beri özel hayatım yok, sevgilim yok, boş günüm yok. Özelim kalmadı.”
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