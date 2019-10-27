İki yazarın ‘merhaba’sı
NÂZIM Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesini konu alan “Merhaba Güzel Vatanım”ın galası, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı.
Galaya filmin senaristi Ahmet Ümit, oyuncuları Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş ve Pelin Batu’nun yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı. Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın yaptığı gecede, gösterim öncesi Yetkin Dikinciler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneye çıkarak Nâzım Hikmet şiirlerinden bölümler okudu. Yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı, iki yazarın gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkılarak çekilen filmde Nâzım Hikmet’i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit’i ise Serkan Altıntaş canlandırıyor. “Merhaba Güzel Vatanım” 1 Kasım’da vizyona girecek.
Nâzım Hikmet ile Ahmet Ümit’in hayatlarını konu alan “Merhaba Güzel Vatanım”ın galasına yönetmen Cengiz Özkarabekir ile oyuncular
Yetkin Dikinciler, Pelin Batu ve Serkan Altıntaş da katıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle