İki Türkiye rekoru
Ebru Gündeş’in beş yıl aradan sonra çıkardığı 15. albümü “Aşık”, rekor kırdı.
AppleMusic verilerine göre yayınlandığı gün Türkiye’de en çok satılan albüm ve en çok indirilen single rekorlarını egale eden Gündeş, “Aşık” şarkısıyla 8 milyon tıklanmayla tüm zamanların ‘en çok çalma’ sayısını geçti. Şarkı aynı zamanda platformda Türkiye’de çıktığı gün indirilme rekoru da kırdı. Rekorun dikkat çeken kısmı ise albümün ve şarkının üyelik üzerinden satın alınması.
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