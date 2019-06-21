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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nisanur ŞENTÜRK/ İSTANBUL
21.06.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

İki Millet, “İki Kültür Dört Renk”

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İki Millet, “İki Kültür Dört Renk”

Türk ve Suriyeli sanatçıların bir araya geldiği “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi, Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da. Savaş ve mülteci temasının ağırlıklı olduğu dört farklı ressamın birleştiği sergide kültür buluşması yaşandı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in, ev sahipliğini Damsco Group’un yaptığı Suriyeli ressam Khayyam Zedan, Abdullatif Aljeemo ile Türk ressam Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin bulunduğu sergi dün saat 18.00’de açıldı. Fiyatları 3 bin dolar ila 10 bin dolar olan eserlerden ilk gün 7’si satıldı. Lütfi Mehmet Şen, sergi gelirinin bir bölümünün Türk Meme Vakfı’na bağışlanacağını ve dünyayı çekilir bir hale getirmek için sanattan medet ummak gerektiğinin altını çizdi. Sanatçılar 20-22 Haziran’a kadar devam edecek olan serginin, sanat üzerinden bir araya gelerek birlik ve beraberliği amaçladığını söyledi.
“Burada sanatçıya değer veriliyor”
Suriyeli sanatçılardan Abdullatif Aljeemo, “Türkiye’ye 6 yıl önce geldim. Savaştan dolayı 4 yıl sanattan geri kaldım ama Türkiye’de sanata yeniden başladım, burada sanatçıya değer veriliyor. Türkiye’ye gelince yaptığım çalışmalar ve sanata bakış açım değişti, daha modern bir anlayışa sahip oldum. Geçmişteki duruşum ile bugünkü geldiğim nokta çok farklı, kırmızı tek başına tatlı renktir fakat benim için kanı çağrıştırır oldu” dedi. Khayyam Zedan da “ Savaş içi ya da dışı birçok sıkıntılı durum gördük. Kollarını kaybedenler, his kaybı yaşayanlar, felç olan insanlar… Bu tabloları görmek eserlerimi etkiledi” diyerek farklı kimliklere odaklanmamanın birlik ve beraberliği amaç kılmanın ve bu yüzden bu etkinlikte olduklarının altını çizdi.

İki Millet, “İki Kültür Dört Renk”


“Cehennemde Bir Gün” ve Mülteciler
Savaş olaylarından etkilenen Huri Kiriş, göç mekân değiştirme gibi insan yolculuğunu eserlerine yansıttığını, göç sırasında boğularak hayatını kaybeden mültecilerin yaşadıklarından çok etkilendiğini ve tablolarına yansıttığını söyledi. Bu konuda Kiriş’in cehennemde, cennette ve arafta bir gün olmak üzere 3 serisi bulunuyor.
Çok yakın iki kültür
Ressam Kadir Ablak, “Savaşın tam ortasında bu serginin düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Birçok ülke ile bu tarz sosyal projede yer aldım. Fakat Suriye savaş mağduru bir millet ve kültürü bize çok yakın bu benim için daha fazla anlam kılıyor. Sınır akrabasıyız ve bir akrabamızla sergi açıyoruz. Çok yakın iki kültürü savaşın ortasında bir araya getirdik. Ayrıca elde edilen gelirin bir kısmı meme kanseri hastalarına ve mülteci çocuklara bağışlanacak” dedi.

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