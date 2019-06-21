İki Millet, “İki Kültür Dört Renk”
Türk ve Suriyeli sanatçıların bir araya geldiği “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi, Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da. Savaş ve mülteci temasının ağırlıklı olduğu dört farklı ressamın birleştiği sergide kültür buluşması yaşandı.
Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in, ev sahipliğini Damsco Group’un yaptığı Suriyeli ressam Khayyam Zedan, Abdullatif Aljeemo ile Türk ressam Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin bulunduğu sergi dün saat 18.00’de açıldı. Fiyatları 3 bin dolar ila 10 bin dolar olan eserlerden ilk gün 7’si satıldı. Lütfi Mehmet Şen, sergi gelirinin bir bölümünün Türk Meme Vakfı’na bağışlanacağını ve dünyayı çekilir bir hale getirmek için sanattan medet ummak gerektiğinin altını çizdi. Sanatçılar 20-22 Haziran’a kadar devam edecek olan serginin, sanat üzerinden bir araya gelerek birlik ve beraberliği amaçladığını söyledi.
“Burada sanatçıya değer veriliyor”
Suriyeli sanatçılardan Abdullatif Aljeemo, “Türkiye’ye 6 yıl önce geldim. Savaştan dolayı 4 yıl sanattan geri kaldım ama Türkiye’de sanata yeniden başladım, burada sanatçıya değer veriliyor. Türkiye’ye gelince yaptığım çalışmalar ve sanata bakış açım değişti, daha modern bir anlayışa sahip oldum. Geçmişteki duruşum ile bugünkü geldiğim nokta çok farklı, kırmızı tek başına tatlı renktir fakat benim için kanı çağrıştırır oldu” dedi. Khayyam Zedan da “ Savaş içi ya da dışı birçok sıkıntılı durum gördük. Kollarını kaybedenler, his kaybı yaşayanlar, felç olan insanlar… Bu tabloları görmek eserlerimi etkiledi” diyerek farklı kimliklere odaklanmamanın birlik ve beraberliği amaç kılmanın ve bu yüzden bu etkinlikte olduklarının altını çizdi.
“Cehennemde Bir Gün” ve Mülteciler
Savaş olaylarından etkilenen Huri Kiriş, göç mekân değiştirme gibi insan yolculuğunu eserlerine yansıttığını, göç sırasında boğularak hayatını kaybeden mültecilerin yaşadıklarından çok etkilendiğini ve tablolarına yansıttığını söyledi. Bu konuda Kiriş’in cehennemde, cennette ve arafta bir gün olmak üzere 3 serisi bulunuyor.
Çok yakın iki kültür
Ressam Kadir Ablak, “Savaşın tam ortasında bu serginin düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Birçok ülke ile bu tarz sosyal projede yer aldım. Fakat Suriye savaş mağduru bir millet ve kültürü bize çok yakın bu benim için daha fazla anlam kılıyor. Sınır akrabasıyız ve bir akrabamızla sergi açıyoruz. Çok yakın iki kültürü savaşın ortasında bir araya getirdik. Ayrıca elde edilen gelirin bir kısmı meme kanseri hastalarına ve mülteci çocuklara bağışlanacak” dedi.
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