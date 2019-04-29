İki kutlama birden
Mesut Yar, önceki akşam çifte kutlama yaptı. Yar, hem yeni yaşını hem de programının 2 bin 500’üncü bölümünü dostlarıyla birlikte kutladı.
Mesut Yar, yeni yaşını ve talk show programı “Mesut Yar ile Laf Çok”un 2 bin 500’üncü bölümünü kutladı. Sütlüce’de yer alan Lazzoni Hotel’de gerçekleşen kutlamada Yar’ı televizyon, sanat, medya ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim yalnız bırakmadı. Pastasını keserken konuşma yapan televizyoncu, “İsterim ki 32 yıldır yaptığım mesleğimde, üreten herkes istediği yere gelsin. Bu ülkenin televizyonlarında hep en güzel şeyler söylensin. 52 yaşında, yarım asrı deviren bir adam olarak şunu söylemek istiyorum: Sadece artık iyiler kazansın!”
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