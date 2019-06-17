“İki Kültür Dört Renk”
Damsco Group’un ev sahipliğinde iki ülkenin sanatçılarını buluşturan “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi; 20 – 22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.
Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türkiyeli sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanacak.
Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen: “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırladığını belirtiyor.
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