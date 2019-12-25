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25.12.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

“İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı

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“İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı

Ahmet Kaya’nın hayatını beyazperdeye aktaran “İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı. Film 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girecek.

Hakan Gürtop ve Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, Ahmet Kaya’nın mücadelelerle dolu hayatını ele alan “İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı.
 Recep Aktürk’ün süpervizörlüğündeki reprodüksiyon ekibi tarafından tasarlanan afiş, vintage tarzıyla dikkat çekiyor.

7 Şubat Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde sanatçıyı Özgür Tüzer canlandırıyor. CGV Mars’ın dağıtımını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Yelda Reynaud, Metin Yıldız, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata gibi  oyuncular bulunuyor.

“İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı



 

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