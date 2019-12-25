“İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı
Ahmet Kaya’nın hayatını beyazperdeye aktaran “İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı. Film 7 Şubat 2020 tarihinde vizyona girecek.
Hakan Gürtop ve Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, Ahmet Kaya’nın mücadelelerle dolu hayatını ele alan “İki Gözüm Ahmet” filminin afişi yayınlandı.
Recep Aktürk’ün süpervizörlüğündeki reprodüksiyon ekibi tarafından tasarlanan afiş, vintage tarzıyla dikkat çekiyor.
7 Şubat Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde sanatçıyı Özgür Tüzer canlandırıyor. CGV Mars’ın dağıtımını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Yelda Reynaud, Metin Yıldız, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata gibi oyuncular bulunuyor.
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