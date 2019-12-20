“İki Gözüm Ahmet” 7 Şubat’ta sinemalarda

Yapımcılığını X Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği “İki Gözüm Ahmet”adlı sinema filminin çekimleri bir süre önce tamamlanmıştı.

İstanbul’un değişik mekânlarında çekilen filmin başrollerini Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin , Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşırken, filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ile Arafat Şavata üstleniyor.

Film 7 Şubat 2020 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.





