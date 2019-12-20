“İki Gözüm Ahmet” 7 Şubat’ta sinemalarda
Yirmi yıl önce “Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni” gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaracak Filmde Ahmet Kaya’yı Özgür Tüzer canlandırıyor…
Yapımcılığını X Yapım’ın yaptığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata’nın üstlendiği “İki Gözüm Ahmet”adlı sinema filminin çekimleri bir süre önce tamamlanmıştı.
İstanbul’un değişik mekânlarında çekilen filmin başrollerini Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin , Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşırken, filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ile Arafat Şavata üstleniyor.
Film 7 Şubat 2020 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.
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