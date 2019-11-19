Osmanlı'dan günümüze

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOsmanlı'dan günümüze
GeriKeyif Osmanlı'dan günümüze
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
19.11.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Osmanlı'dan günümüze

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmanlı'dan günümüze

Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, sanatçının Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, bayrak ve logo gibi farklı konularda hazırladığı 50 eser yer aldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılış etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Bu güzel eserleri ortaya koyan değerli kardeşimize teşekkür ediyorum. Filografi emek, zaman ve fedakarlık isteyen bir sanat." dedi.

Sanatçının eserlerini alın teriyle, samimiyetle, emekle ve büyük gayretlerle ortaya koyduğunu dile getiren Boyraz, "Güzel insanlar güzel işler başarır. Burada da bir başarı hikayesi var." ifadesini kullandı.

 "Bugüne kadar 200 eser yaptım"

Filografi sanatçısı İhsan Erdem ise bir yıl Pendik Belediyesinin kurslarında eğitim aldıktan sonra başladığı çalışmalarında bugüne kadar 200'e yakın eser hazırladığını söyledi.

Sergide yer alan Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz gibi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdem, "Esmaül Hüsna" tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini kaydetti.

Esmaül Hüsna tablosunu 9 aylık bir çalışma sonucu 3 sene önce tamamladığını ifade eden Erdem, "Daha önceki sergilerimde bu çalışmam için bana göre yüksek miktarlar teklif edenler oldu. Fakat ilk çivi çakmaya başladığımdan bu yana benim hayalim ve hedefim bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek." dedi.

Osmanlı'da filografi sanatının terapi amaçlı da kullanıldığını anlatan Erdem, "Çivi çakmaya başladığımda bütün her şeyi unutuyorum. Benim belli bir çizgim var ve o çizgi üzerinde çivileri tek tek çakıyorum. Tamamen ona yoğunlaştığım için her şeyi unutuyorum, stresim gidiyor." diye konuştu.

İstanbul'daki özel bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan, Erdem, "Çalışmalarımın hepsini kendi evimde yapıyorum. Lüzumsuz yerlerde vakit harcamıyorum, evime geliyorum ailemle beraber evimde bu tarz şeylerle vakit geçiriyorum." dedi.

Erdem, 6 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını, 4. kez kişisel sergi açtığını, pahalı bir sanat olduğu için imkanları el verdiği sürece sanatını icra etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ziyarete açılan sergi, 25 Kasım'a kadar gezilebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle