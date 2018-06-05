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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
05.06.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamur kurutma yöntemi

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Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamur kurutma yöntemi

Soğuk algınlığından, saç sağlığına kadar birçok faydası olan ıhlamur, özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen ıhlamurun ağaçtan ne zaman toplandığını merak eden vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Öte yandan ıhlamurun nasıl kurutulacağı da merak ediliyor. Peki, ıhlamur ne zaman toplanır? Ihlamur nasıl kurutulur?

Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelen, terlemeye teşvik eden ve ateş düşürme gibi birçok faydası olan ıhlamurun, hangi aylarda ve ne zaman ağaçlardan toplanacağı merak edilemeye başlandı. İşte, ıhlamur toplamak için en uygun tarihi ve ıhlamur kurutmak için en uygun yöntem...

IHLAMUR NE ZAMAN TOPLANIR?

Hastalıklarını doğal olarak tedavi etmek isteyen vatandaşlar, yüz yıllardır uygulanan tıbbi yöntemleri günümüzde de devam ettiriyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etili olan ıhlamur, vücut direncini arttırmasıyla biliniyor. Ülkemizde çok sayıda bulunan ıhlamur ağaçları kokusu ve güzel çiçekleriyle dikkat çekiyor, vatandaşlar da ıhlamurun ağaçlardan hangi dönemde toplanacağını soruşturuyor.

Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Ihlamuru toplarken, çiçekleri ve çiçek sapındaki ince uzun yaprakları birlikte almalısınız. Ihlamuru toplarken bahçe makası kullanmalı ve mümkün olduğunca ağaca zarar vermemeye dikkat etmelisiniz.

IHLAMUR NASIL KURUTULUR?

Ağaçtan topladığınız ıhlamuru, kurutmanın en doğru yolu nemli olmayan bir alanda yere sererek kurutmaktır. Ihlamuru gölge bir alanda yere serdiğiniz temiz bezin üstüne dökün. Burada kurumaya bıraktığınız ıhlamurları ara ara alt üst etmeyi unutmayın.

Bu işlemi bir hafta yapın. Kurutma işlemini dış ortamda yapacaksanız, tozlu bir alan seçmemeye özen gösterin. Bu şekilde toplayıp kuruttuğunuz çiçekleri cam kavanozlarda, kuru ve serin yerlerde doğru şekilde saklayarak bir yıl boyunca tüketebilirsiniz.

IHLAMURUN FAYDALARI NELER?

Kış mevsiminde sıkça tüketilen ıhlamurun soğuk algınlığı dışında birçok faydası olduğu da biliniyor. Vücudun direncini arttıran ıhlamurun, saç sağlığı, stres, cilt lekelerini giderme ve kalp sağlığına iyi geldiği de belirtiliyor. Ayrıca, ıhlamurun sindirim sistemini düzenlediği gibi, kansızlığı da iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

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