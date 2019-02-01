Türk yarış pilotu yerli Hızlı ve Öfkeli için klip çekti
Türkiye’nin Formula 1 pisti İstanbulpark’ta defalarca mücadele eden motor sporları yarışçısı Erdem Genç, çıkardığı yeni albümüyle müzik dünyasına da adım attı.
Otomobil sporlarına olan ilgisinin yanı sıra şirketlere verdiği motivasyon eğitimleri ile da adından söz ettiren Erdem Genç, kişisel gelişim üzerine yaptığı akademik çalışmalarını, müzik ve motor sporlarına olan tutkusunu 'Motivasyon' adını verdiği rock müziği albümünde bir araya getirdi.
İlk albümü 'Motivasyon' bugün çıktı!
İlk klibini de albümle aynı adı taşıyan Motivasyon şarkısına çeken genç sanatçı bu şarkının 'Motivation' adlı İngilizce versiyonu da bulunuyor.
Barcelona ve boks klipleri yolda
Müzikseverlere sürpriz niteliğinde iki şarkının klip çalışmalarına da başlayan Erdem Genç, bir sonraki kliplerinden ise şu sözlerle bahsetti: "Kliplerin biri Barcelona’da, diğeri bir boks stüdyosunda çekildi. Post prodüksiyon işlemleri bitirilmesinden sonra bu iki klipte önümüzdeki aylarda yayınlanacak".
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