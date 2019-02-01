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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
01.02.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Türk yarış pilotu yerli Hızlı ve Öfkeli için klip çekti

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Türk yarış pilotu yerli Hızlı ve Öfkeli için klip çekti

Türkiye’nin Formula 1 pisti İstanbulpark’ta defalarca mücadele eden motor sporları yarışçısı Erdem Genç, çıkardığı yeni albümüyle müzik dünyasına da adım attı.

Otomobil sporlarına olan ilgisinin yanı sıra şirketlere verdiği motivasyon eğitimleri ile da adından söz ettiren Erdem Genç, kişisel gelişim üzerine yaptığı akademik çalışmalarını, müzik ve motor sporlarına olan tutkusunu 'Motivasyon' adını verdiği rock müziği albümünde bir araya getirdi.

İlk albümü 'Motivasyon' bugün çıktı!

İlk klibini de albümle aynı adı taşıyan Motivasyon şarkısına çeken genç sanatçı bu şarkının 'Motivation' adlı İngilizce versiyonu da bulunuyor.

Türk yarış pilotu yerli Hızlı ve Öfkeli için klip çekti


Barcelona ve boks klipleri yolda
Müzikseverlere sürpriz niteliğinde iki şarkının klip çalışmalarına da başlayan Erdem Genç, bir sonraki kliplerinden ise şu sözlerle bahsetti: "Kliplerin biri Barcelona’da, diğeri bir boks stüdyosunda çekildi. Post prodüksiyon işlemleri bitirilmesinden sonra bu iki klipte önümüzdeki aylarda yayınlanacak".
 

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