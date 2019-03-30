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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
30.03.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

İguana Tokyo

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İguana Tokyo

İlk filmi “Sivas” ile Venedik’ten ödülle dönen Kaan Müjdeci’nin ikinci filmi “İguana Tokyo”nun Japonya çekimleri tamamlandı.

Japon teknik ekip

Türkiye-Japonya-Almanya ortak yapımı filmin Tokyo çekimleri, Shinjiku, Shibuya ve Toppan bölgelerinde yapıldı. Yönetmen Kaan Müjdeci, çekimlerde Tokyo’ya şehri sarmalayan su kanallarının içinden bakmayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’den giden oyuncu ve yapım ekibine Japon teknik ekip eşlik etti.

İguana Tokyo

İkinci uzun metraj

İlk filmi “Sivas”la 71. Venedik Film Festivali’nde ana yarışmada yarışan ve Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olan Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metrajlı filmi “İguana Tokyo”nun başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü paylaşıyor.

İguana Tokyo

İguananın gözünden

“İguana Tokyo”, Tokyo’daki evlerine yerleştirdikleri artırılmış gerçeklik oyunuyla anne, baba ve çocukları arasında yaşananları konu alıyor. Ailenin bilgisayar oyunuyla yaşadıklarının tek tanığı ise bir iguana.

 

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