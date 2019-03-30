İguana Tokyo
İlk filmi “Sivas” ile Venedik’ten ödülle dönen Kaan Müjdeci’nin ikinci filmi “İguana Tokyo”nun Japonya çekimleri tamamlandı.
Japon teknik ekip
Türkiye-Japonya-Almanya ortak yapımı filmin Tokyo çekimleri, Shinjiku, Shibuya ve Toppan bölgelerinde yapıldı. Yönetmen Kaan Müjdeci, çekimlerde Tokyo’ya şehri sarmalayan su kanallarının içinden bakmayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye’den giden oyuncu ve yapım ekibine Japon teknik ekip eşlik etti.
İkinci uzun metraj
İlk filmi “Sivas”la 71. Venedik Film Festivali’nde ana yarışmada yarışan ve Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olan Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metrajlı filmi “İguana Tokyo”nun başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü paylaşıyor.
İguananın gözünden
“İguana Tokyo”, Tokyo’daki evlerine yerleştirdikleri artırılmış gerçeklik oyunuyla anne, baba ve çocukları arasında yaşananları konu alıyor. Ailenin bilgisayar oyunuyla yaşadıklarının tek tanığı ise bir iguana.
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