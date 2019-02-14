İfşa ederek saklıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİfşa ederek saklıyorum
GeriKeyif İfşa ederek saklıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
14.02.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

İfşa ederek saklıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İfşa ederek saklıyorum

Psikesinema ve Psikeart'ın düzenlediği "Sinemada İnsanlık Halleri" etkinlik programı kapsamında çarşamba günü "İftarlık Gazoz" film gösterimi ve 'Ruhsal Travma: Ruha İnen Büyük Darbe' paneli düzenlendi.

Film Gösterimi ve Panel
Saat 18.00 'de "İftarlık Gazoz" film gösteriminin ardından Prof. Dr. Emin Önder moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panele; İftarlık Gazoz filmi yönetmeni Yüksel Aksu, Psikiyatrist Dr. Agah Aydın ve Prof. Dr. Gülseren Yücel konuşmacı olarak katıldı.

Sürekli olan şey Öfke!
Akbank Sanat Sinema Salonu Beyoğlu'nda düzenlenecen film gösterimi ve panelde konuşan Psike Art dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof Dr Emin Önder "Türkiye bir travmalar ülkesi. Hayata küsmüş insanlarla doluyuz. Tarih boyunca bu topraklarda yönetenler, halklarından özür dilemediler. Bu yüzden yas süreçleri sağlıklı yaşanamadı.Tarih boyunca sürekli olan şey öfke oldu" dedi.

İfşa ederek saklıyorum
İftarlık Gazoz filminin senaristi ve yönetmeni Yüksel Aksu yapamadıklarını sinemada yaptığını belirterek şunları söyledi: "İftarlık Gazoz kendini ifade eden ama aynı zamanda tanıklıklarımı aktardığım bir film. İfşa ederek saklamaya çalışıyorum. Bu filmde Türkiye'nin Akdenizli kimliğini vermeye çalıştım. Bugüne kadar sunulan karasallık, kırsallık ve yoksunluk dışında bir film. Bu ülkede kalabalıklar da var."

Film, travmanın mağduru ile güçlü bağlar kurduruyor
Bütün sanatların iyileştirici özelliği olduğunu belirten Prof Dr Gülseren Yücel paneldeki konuşmasında şunları söyledi."Ana akım sinema tedavi eder gibi yapıp sorunların üstünü örtüyor. Şok tarzı ise olduğu gibi göstererek dehşete kapılmamızı sağlıyor. Röntgenci yöntem her şeyi miş gibi gösteriyor. İftarlık Gazoz travmanın mağduru ile çok güçlü bağlar kurmamızı sağlayan bir film. Toplumsal iyileşme ve tanıklık anlamında çok iyi bir film" dedi.

Hissedenler acı çeker
Travmanın anlamını anlamlandıramamak olarak belirten eleştirmen Agah Aydın ise Anadolu'dan örnekler vererek travma ve film bağlantısını şöyle anlattı: "Anadolu'nun yumuşak karnı aşk ve tasavvuftur. Bu filmde bunlar yok ama ruhsal travmayı gerçekleştiren failin parçalandığı bir durum var. Anadolu mizah ve ölüm orucunu mücadele biçimi olarak seçmiştir. Düşünenler hayatı komik bulur oysa hissedenler acı çeker."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vefasızlık

2 yıl hapsi istenmişti... O dava sonuçlandı!

Meğer "Ölümsüz Aşk" dedikleri buymuş...

Seda Akgül’ün fotoğrafı olay oldu! Arkadaşı paylaşınca...