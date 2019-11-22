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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

İdil Biret, BBDSO ile çalıyor

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İdil Biret, BBDSO ile çalıyor

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Devlet Sanatçısı İdil Biret'i ağırlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanı Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Don Giovanni Operası Uvertürü” ile 21'inci ve 22'nci piyano konçertoları dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ünlü orkestra şefi Bruno Walter'ın "karışıklık ile berraklık arasındaki ideal sentez" olarak tanımladığı Mozart'ın piyano konçertoları, "Anıtsal Piyanist" İdil Biret tarafından yorumlanacak.

Don Giovanni Operası ise özetle; Don Giovanni adındaki iflah olmaz çapkının flört ettiği kızlardan biri olan Donna Anna'nın babasını kazara öldürmesini ve Anna ile nişanlısı Ottavio'nun intikam arayışında Don Giovanni'nin çektiği yalnızlığı konu alıyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 28 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

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