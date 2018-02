Sinema ve müziği buluşturan film gösterimleri Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son pazar günü Bomontiada Alt'da devam edecek.



"İçinden Caz Geçen Filmler"in gösterimleri, Sundance Film Festivali'nden jüri ve izleyici ödülüyle dönen 2014 yapımı "Whiplash" ile 25 Şubat'ta başlayacak.

Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenen gösterimlerde, "Whiplash"in yanı sıra, 2018'in diğer filmleri "Amy", "Blue", "One More Time With Feeling", "Inside Llewyn Davis", "Searching for Sugarman", "Nublu" ve "England is Mine", orijinal dilinde ve Türkçe alt yazılı olarak yer alacak.