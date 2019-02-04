İç dünyaları tuvalde
Otuz ressam kendi iç dünyalarını anlattıkları eserler ile 12-20 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Kaş Sanat Galerisi’nde buluşuyor.
30 ressam 'Sadece Sergi' adı verilen karma sergide buluşacak. 12 - 20 Şubat arasında Kaş Sanat Galerisi'nde sergilenecek eserler, sanatçıların kendi iç dünyalarını ve hayata bakışını yansıtıyor. Sergi, organizasyonu Sibel Tetik’in üstlendiği ve Kaş Sanat Galerisi kurucusu Sinan Yenilmez’in destekleriyle sanatseverlerle buluşacak.
Orijinal esersiz ev kalmasın sloganı ile yola çıkılan bu sergi, sanata gönül vermiş tüm sanatseverleri bekliyor.
Sergide Argan Öztaş, Atilla Çavdarlı, Ayşegül Şibiroğlu, Pakize Akkaya, Pınar Türe Gürsoy, Remzi İren, Senur Biçer, Setenay Sezer, Sibel Sicimoğlu, Şafak Isilay,Yeşim Aksöz, Zeynep Çokşenim'in de aralarında bulunduğu 30 sanatçının yapıtları yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle