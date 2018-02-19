“I Am You” filminin çekimleri tamamlandı

“I Am You “ adlı yabancı yapım filmin dünyadaki mülteci sorununu anlatan filmde oynayan oyuncu Hakan Aydın, filmde Kamal karakterine hayat verdi. Filmde ( Nazo) Cansu Tosun’un babasını oynayan Hakan Aydın filmin yönetmeni Sonia Nassery Cole iyi anlaştığını hiç yabancılık çekmediğini, kendisiyle ile çalışmış olmanın kendisi için çok büyük şans olduğunu film setinde kendisinden çok şeyler öğrendiğini dile getirdi.

Filmin çekimleri bittikten sonra oyuncu Hakan Aydın ile olan dostluğu devam eden yönetmen Sonia Nassery Cole boş zamanlarını İstanbul’u gezerek ve Türk yemeklerinin tadarak geçiriyor.

Yurt dışında bir çok film festivallerine katılacak olan “I Am You” filmi Eylül ayında da Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.