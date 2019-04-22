Hürriyet Çocuk Kulübü’nden 23 Nisan’a özel kutlama
Hayata geçirdiği etkinliklerle çocukların kalbini kazanan Hürriyet Çocuk Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden güzel etkinliklerle İstanbul Modern’de kutladı.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün önderliğinde İstanbul Modern’de ‘Her Yerde Oyun’ isimli oluşumla gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un eşliğinde gönüllerince aktiviteler yaptı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği etkinliklerde ortaya çocukların yaptığı yaratıcı çalışmalar yaptı. Çocuklar önce eğitmenlerin yönergesiyle kâğıttan malzemelerle 3 boyutlu bir ağaç tasarladı. Ağaçlara yeşil yapraklar ve renkli çiçekler yapıştırarak süsleyen çocuklar, baharın coşkusunu tasarımlarına yansıttı.
Bir diğer bahar aktivitesi ise köpük hamur ile bahar bahçesi yapımı oldu. Türkiye’de çok bilinmeyen ancak yurtdışında oldukça yaygın olarak bilinen ve çocukların çok sevdiği bir duyusal oyun malzemesi olan köpük hamur kullanarak çocuklar hayal güçlerini malzemelerle birleştirdi ve kendilerine özel bir bahçe tasarladı.
Etkinlikte kendi kelebek ve kedi maskelerini yapan çocuklar kitap ayracı boyama ile de kitap okumayı teşvik eden eğlenceli bir aktiviteye imza attı.
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